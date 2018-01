aspekte vom 3. November 2017

Seit mehreren Wochen nimmt die Diskussion um sexuelle Belästigung immer mehr an Fahrt auf: #MeToo heißt es jetzt auch aus deutschen Schauspielerinnen-Kreisen, von Politikerinnen - sogar aus dem Europaparlament. Warum gerade jetzt? War die Gesellschaft nicht weiter? Pustekuchen. Regisseur und Schauspieler Jan-Henrik Stahlberg lässt im Kino die Männer zu Wort kommen - sein Film "Fikkefuchs" erzählt von ihrer Sexualität, die für die Männer selbst oft ein Tabu sei, wie er sagt. Sein Protagonist Thorben sieht in jedem Dekolleté einer Verkäuferin zwanghaft das Angebot für schnellen Sex. "Männlichkeit als Mangelkrankheit" - das verhandelt auch das Deutsche Theater derzeit in "Feminista Baby". Ist #MeToo in Wahrheit der Ausdruck einer Krise der Männlichkeit? Zeigt, wie verzweifelt und verunsichert die Männer noch in überholten Stereotypen gefangen sind? Wie können sie sich dann von ihrer 'toxischen Männlichkeit' befreien?