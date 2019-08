aspekte am 30. August 2019

In Sachsen und Brandenburg wird am Sonntag gewählt. Die AfD könnte in beiden Bundesländern stärkste Kraft werden, hat in Sachsen sogar etwas übermütig ein "Regierungsprogramm" herausgegeben. Was würde es für die Kultur, für Theater und Museen, bedeuten, wenn die AfD eines Tages tatsächlich regieren würde? Nichts Gutes, befürchten viele Kunstschaffende. Und für diese Befürchtung gibt es gute Gründe. Denn was bisher aus den Reihen der AfD zu hören ist, zum Beispiel in Form kleiner und großer Anfragen in den Parlamenten, deutet auf einen starke Neuorientierung der Kulturpolitik: Eine Renationalisierung der Kultur, um die "deutsche Identität" zu stärken, weniger Austausch der Kulturen und auch: weniger Ausländer in den Kulturinstitutionen. Dazu drohen sie mit der Kürzung von Mitteln bis hin zur faktischen Schließung, zum Beispiel des "Europäischen Zentrums der Künste Hellerau" in Dresden. "Wir befinden uns zweifellos in einem Kulturkampf", sagt Marc Jongen, kulturpolitischer Sprecher der AfD und ehemaliger Schüler des Philosophen Peter Sloterdijk. Was hat die AfD vor? Ist ihre Kulturpolitik nur eine Umgewichtung, wie man sie jeder demokratischen Partei zugestehen muss, auch wenn man deren Inhalte nicht mag? Oder wäre die Partei am Ende eine Gefahr für die Demokratie und die Freiheit der Kunst, vergleichbar mit dem, was wir derzeit in Polen und Ungarn beobachten?