aspekte vom 30. Juni 2017

Den G20-Gipfel in Hamburg kann er auf keinen Fall verpassen: Jean Ziegler, Europas bekanntester Globalisierungskritiker, 83 Jahre alt, reist ein paar Tage früher an die Alster. Denn später wäre vielleicht kein Durchkommen mehr in einer Stadt, die sich seit Tagen im Ausnahmezustand befindet: An der Elbphilharmonie haben Polizei-Taucher Stellung bezogen, öffentliche Gebäude werden vernagelt und mit Nato-Draht versiegelt, gepanzerte Fahrzeuge üben für den Ernstfall. Alles für die Staats- und Regierungschefs der 20 mächtigsten Staaten dieser Welt. Jean Ziegler will ihnen die Show nicht allein überlassen. Schon gar nicht Donald Trump, mit dem sich, so der kämpferische Schweizer, "die weiße Herrschaftsklasse Amerikas nur offen als das demaskiert hat, was sie immer war: rassistisch." Für schlimmer hält er nur, dass die 500 größten Privatkonzerne über 50 Prozent des Weltbruttosozialprodukts kontrollieren. Doch ist diese unvergleichliche Macht – bestens repräsentiert durch die G20 – unangreifbar? "Der schmale Grat der Hoffnung", so auch der Titel von Zieglers jüngstem Bestseller, existiert da, wo Menschen sich zur Wehr setzen. Die Diktatur des globalisierten Finanzkapitals hat unglaubliches Elend geschaffen, doch die kollektiven Ideen von 1789, der Pariser Kommune, der universellen Erklärung der Menschenrechte stehen dem auch heute noch entgegen. Zieglers hartnäckige Botschaft am Vorabend von G20: Es gibt Kämpfe, die wir verloren haben, aber auch solche, die wir gewinnen können.