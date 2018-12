aspekte am 30. November 2018

Quelle: Penguin

Wer das Düstere sucht, wird vom norwegischen Krimiautor Jo Nesbø nicht enttäuscht. Seine Geschichten: messerscharf skizzierte Analysen gesellschaftlicher Abgründe unterschiedlichster Charaktere, oft verborgen hinter einer vorbildlich-bürgerlichen Fassade. Jo Nesbø ist schreibend – wie auch sonst im Leben- nie nur auf einer Ebene unterwegs: studierter Ökonom, Ex-Profi-Fussballer, Musiker und Millionen-Bestsellerautor. Ein wenig ähnelt er damit dem unberechenbaren Typen Harry Hole, Held seiner weltweit erfolgreichen Krimireihe. In der Tradition eines Film Noir steigt der Leser mit Hole ab in die Hinterhöfe der Drogenszene, in die gesellschaftlichen Hinterzimmer einer Schattenwirtschaft, die nach den gleichen Regeln funktioniert, wie die scheinbar strahlend helle Seite der kapitalistischen Erfolgsgesellschaft. Als Kind hat sich Jo Nesbø eine Zeitmaschine gewünscht. In seinem neuesten Krimi katapultiert er schreibend Macbeth in die 70er des vergangenen Jahrhunderts: ein Polizeiinspektor im Kampf gegen Drogenkartelle und Rockergangs. Ein Gangster- und Polizeidrama in einer düsteren Stadt des Nordens: eine Mischung aus Newcastle, Glasgow und New York - bevor dort Law and Order Einzug hielten. Und natürlich dürfen auch die grauen, regenverhangenen Tage nicht fehlen, wie Nesbø sie aus Bergen kennt. So sehr sich im Krimi Ort und Zeit verändern, es bleiben – wie in Shakespeares Königsdrama – die Namen der handelnden Personen und vor allem der Kernsatz "Blut wird mit Blut bezahlt". Eine gekonnte Transformation des bluttriefenden Werkes auf 621 Seiten, auf denen sich die Spannung weniger daraus entwickelt, wer wen und wie tötet, sondern vielmehr in der Wandlung Macbeths - vom guten zum bösen Cop. Er soll Chief Commissoner und später Bürgermeister werden – so will es die Lady. Und Macbeth folgt ihren Intrigen. "Politik ist die Kunst des Möglichen, und manchmal muss man Böses einsetzen, um gegen das Böse zu kämpfen." Ein zeitloses Thema: Macht in den falschen Händen.