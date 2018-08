aspekte am 31. August 2018

" … eigentlich ist er unerträglich!" Dieser Satz steht über der Einladung zu einem Fest für den Dichter Wolf Wondratschek. Seufzer, Kompliment oder etwa eine kokette Selbstcharakterisierung des Autors? Alles möglich. Mitte August ist Wolf Wondratschek 75 geworden. Dass er dieses Alter überhaupt einmal erreichen würde, davon ist er in seinen jungen Jahren ganz sicher nicht ausgegangen, dafür war sein Lebensstil ohne Frage zu exzessiv. Sein literarisches Debüt 1969 "Früher begann der Tag mit einer Schusswunde“ war ein Geniestreich. Kurze Prosatexte – knapp, witzig, poetisch. Es folgt in den Siebzigern ein Gedichtband nach dem anderen. Seine Lyrik kommt an – bei den Kritikern und mehr noch bei den Lesern. Wondratschek - ein Rock-Poet in Cowboystiefeln, der Macho vom Dienst. Er führt ein Leben zwischen Bar, Boxring und Bordell – Selbststilisierung bis an den Rand des Kitschs. In München gehört er zur Bussi-Schickeria. Mit dem Literaturbetrieb fremdelt Wondratschek und der mit ihm. Preise hat er für seine Werke kaum bekommen: zwei, ganz am Anfang seines öffentlichen Schreibens und erst vor einem Jahr den "alternativen" Georg-Büchner-Preis – gestiftet von einem wohlhabenden Bewunderer, der ihm auch schon das Manuskript seines vorletzten Romans abgekauft hatte. Sein neuestes Buch ist gerade erschienen: "Selbstbild mit russischem Klavier". aspekte versucht eine Annäherung an einen ebensoso bekannten wie fast schon abhanden gekommenen Dichter.