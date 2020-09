aspekte vom 31. Januar 2020

Quelle: Penguin

Angst vor unkontrollierter Migration, Handelskriege, der dramatische Anstieg der Ungleichheit und die Klimakrise: Die Wirtschaftsnobelpreisträger 2019, das Ehepaar Esther Duflo und Abhijit Banerjee, sind über die Weltlage tief beunruhigt. Doch die beiden Ökonomie-Professoren am MIT in Boston glauben, dass die Überlebensfragen der Menschheit lösbar sind. Deshalb haben sie sich in ihrem neuen Buch „Gute Ökonomie für harte Zeiten“ vorgenommen, rechten Politikern den Wind aus den Segeln zu nehmen und mit jenen Vorurteilen aufräumen, die den Populisten die Wähler in die Arme treiben. Duflo und Banerjee wollen in ihrem – für ein breites Publikum geschriebenen Buch – zeigen, dass Migration im Niedriglohnbereich keine negativen Folgen für die Arbeiter vor Ort hat. Im Gegenteil, Migration stärke die Nachfrage und sei positiv für das Wachstum. Zugleich machen sie deutlich, dass eine höhere Besteuerung der Reichen das Wirtschaftswachstum keineswegs drosselt. In den USA gebe es zum Beispiel deutlich zu wenig Steuern, sagen sie. Kontraproduktiv dagegen seien Protektionismus und Einschränkung des Freihandels. Anstatt den Freihandel zu bekämpfen, so argumentieren Duflo und Banerjee, sollten andere Lösungen gefunden werden, um denjenigen zu helfen, die unter den Folgen der Globalisierung leiden. Auch die Klimakatastrophe könne durch regulative, staatliche Eingriffe abgewendet werden, glauben sie. aspekte trifft das Forscherehepaar in Boston und hört, wie sie als Ökonomen in aller Bescheidenheit der Vernunft eine Stimme geben.