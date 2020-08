aspekte - on tour: Summer in the City

Menschen sitzen auf den Treppenstufen vor dem geschlossenen Metropolitan Museum in New York

Im sonst vibrierenden New York ist das kulturelle Leben weitestgehend lahmgelegt. Viele Menschen stehen ohne Job da, und vor allem in den ärmeren Vierteln, die stärker als andere unter dem Virus leiden, eskaliert auch die Auseinandersetzung um das rassistische Erbe des Landes. Auf den Straßen: Protest und Gewalt. aspekte trifft Hope Boykin, Tänzerin von Alvin Ailey, die kämpft an vorderster Front bei der „Black Lives Matter“-Bewegung kämpft. Viele schwarze Musiker sind an Covid19 gestorben. Doch Samuel Hargress, Sohn des ebenfalls am Virus verstorbenen Jazz-Lokal-Besitzers in Harlem, versucht, das "Paris Blues" wieder zu öffnen. Max Hollein, der Direktor des Metropolitan Museums, weiß nicht, wie lange sein Etat die Beschränkungen noch verkraftet, Pläne und Projekte liegen auf Eis. Am Broadway wurden hoffnungsvolle Karrieren beendet, ehe sie richtig begannen.