Auch Weltstars können Debütantinnen sein: Die iranische Videokünstlerin Shirin Neshat und Operndiva Anna Netrebko beschäftigen sich zum ersten Mal in ihrer Karriere mit Verdis "Aida" - ganz ohne ägyptischen Kitsch. Alle warten gespannt darauf, was die beiden Frauen in Verdis politischster Oper auf die Bühne bringen werden. Intendant Markus Hinterhäuser sagt über die Inszenierung: "Aida ist eine tiefere Reflexion über Machthierarchien. Shirin Neshat hat sich in ihrem gesamten Werk mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Es geht nicht einfach nur um Feminismus, sondern um das Ringen um Selbstverständnis, um die Konfrontation mit einem übermächtigen Klerus, um Hierarchien und gesellschaftliche Brüche – das sind auch die Themen in Verdis Aida." Mit Riccardo Muti am Pult der Wiener Philharmoniker haben Netrebko und Neshat einen der besten Verdi-Kenner an ihrer Seite.