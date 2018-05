aspekte am 4. Mai 2018

"Es geht nur um Geld bei euch. Du hast keine Heimat. Geh zurück in deine Gaskammer", pöbelt ein Mann vor einem jüdischen Café in Berlin. Ein muslimischer Jugendlicher schlägt mit einem Gürtel auf einen Kippa-Träger ein, in einer Schule wird ein 14-Jähriger gemobbt bis hin zur Schein-Erschießung - weil er Jude ist. Keine Einzelfälle, judenfeindliche Angriffe gibt es tausendfach in Deutschland, jedes Jahr. Durchschnittlich vier antisemitische Straftaten jeden einzelnen Tag. Jetzt, wo Videos von Übergriffen viral gehen, reagieren wir. Berlin und andere Städte tragen Kippa – für einen Tag. Das gibt ein gutes Gefühl, aber verringert es die antisemitischen Strömungen in der Gesellschaft? Woher kommen die Anfeindungen, worauf zielen sie ab? Und was können wir tun, um im Jahre 2018 Juden in Deutschland zu schützen, Toleranz zu leben und Antisemitisches im Keim zu ersticken?