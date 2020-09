Quelle: Droemer Knaur

Die Soziologin und Islamkritikerin Necla Kelek hat ein neues Buch geschrieben: "Die unheilige Familie. Wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet". Darin beklagt sie, dass ein durch muslimische Tradition geprägtes Familienbild die Frauen in Abhängigkeit halte, familiäre Gewalt fördere und arrangierten Ehen bis hin zu Zwangsehen Vorschub leiste. Als Aktivistin und Vorstandsfrau von "Terres de Femmes" hat Kelek eine vieldiskutierte Petition zum Verbot des Kinderkopftuches in der Schule mit in die Wege geleitet. Ihr wichtigstes Ziel ist die Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft – sie dürfe nicht länger wegschauen, wenn Frauen und Kinder in patriarchalen Verhältnissen an Selbständigkeit und freier Entfaltung gehindert werden. Keleks Haltung provoziert allerdings auch heftigen Widerspruch. Kritikerinnen werfen ihr vor, ihre Urteile über den Islam seien zu pauschal und würden genau jene antimuslimischen Stereotype befördern, die die Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft bestätigen. Zudem kritisieren sie, dass Kelek blind sei für das Problem der Diskriminierung von Muslimen und kaum ein Wort über die wachsende Islamfeindlichkeit in Deutschland verliere. So kämpften feministische Muslima beispielsweise dafür, an der Gesellschaft Anteil nehmen zu können und versuchten, sowohl patriarchale Lebensweisen wie auch Islamophobie anzuprangern. aspekte spricht mit Necla Kelek und ihren Kritikerinnen.