aspekte am 4. September 2020

Der Bildband "I Can Make You Feel Good" von Tyler Mitchell

Quelle: Prestel Verlag

Unglaublich, aber wahr: Tyler Mitchell war der erste schwarze Fotograf, der ein Cover der amerikanischen Vogue schoss. Das war 2018. Die Vogue gab es da schon 126 Jahre. Dario Calmese ist der erste schwarze Fotograf, der je ein Vanity Fair Cover gestaltete. Das war im Juli 2020. Die Vanity Fair gibt es nun auch schon seit 127 Jahren. Ist es jetzt traurig, dass das erst so spät passiert? Ist es toll, weil ein Zeichen von Veränderung? Und welche Bedeutung kann Modefotografie überhaupt haben - in Zeiten, in denen Bilder von Schwarzen in den Nachrichten vor allem Opfer von Leid und Gewalt zeigen? Tyler Mitchell schreibt in seinem gerade erschienenen wunderschönen Fotoband "I Can Make You Feel Good": "Ich verspüre das dringende Bedürfnis, Bilder zu erschaffen, die schwarze Menschen als frei, ausdrucksstark, feinfühlig und voller Leichtigkeit zeigen. Ich möchte zeigen, wie ein Black Utopia aussehen könnte." Ist das nach Black Lives Matter der Anfang einer Black Views Matter-Bewegung? Fragen an People of Color aus der amerikanischen Kreativszene.