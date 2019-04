aspekte vom 5. April 2019

Jahre vor „Flower-Power“ entstand in Kalifornien eine Protestbewegung der besonderen Art: „Sea-Ranch“. Ihre Gründer: Architekten, Weltverbesserer, Student*innen, Landschaftsplaner und Utopisten, die aufbegehrten gegen die Zwänge des Stadtlebens und die Beton-Euphorie der 60er. An der windgepeitschten Küste Nordkaliforniens wollten sie beweisen, dass Architektur in Einklang mit der Natur stehen und Gemeinschaft schaffen kann. Es war der Beginn einer ästhetischen Revolte mit dem Ziel, Landschaft als erlebbares Ereignis mit Gleichgesinnten zu teilen. Und, damals revolutionär für die USA: Wer in Sea Ranch kaufte, verpflichtete sich auch gleich zu Gemeinschaftseigentum an Brachflächen die nicht bebaut werden durften und zu Grundstücken ohne Zäune zu den öffentlichen Bereichen. Ein paar Jahre lang war der Hype groß, dann aber verlor Sea-Ranch an Reiz, schon, weil die Anfahrt aus San Francisco lang und kurvenreich war. Mit der Zeit wurde es still um die Sea-Ranch. Projekt grandios gescheitert? Nein, nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf und zunehmender Überalterung der Bewohner findet das Projekt plötzlich wieder Zuspruch: Jeder kann wieder Land erwerben und bauen. Aber an den strengen Vorgaben von einst hat sich nichts geändert. Barbara Stauffacher Solomon, heute 91 Jahre alt, war als Künstlerin und Aktivistin der Sea-Ranch von Anfang an verbunden, auch kritisch. Sie schuf die Gestaltungs- und Erkennungsmerkmale des Sea-Ranch-Projekts und wurde weltberühmt mit ihrer großformatigen Typographie-Kunst. Ihr weltweites Markenzeichen wurde „Helvetica“ eine Schrifttype ohne Schnörkel, ohne Serifen, gerade heraus. Sie machte aus einem an sich unspektakulären Schriftzeichen den Ausdruck des Lebensgefühls einer ganzen Generation: Aufbruchstimmung, kalifornische Leichtigkeit und Zukunfts-Zuversicht.