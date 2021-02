Quelle: Westend

„Was sind denn das für Alternativen? Wir können resignieren, sagen, 'hat doch alles eh' keinen Zweck' und uns dabei schon mal voneinander verabschieden – oder aber wir packen's an, tun, was zu tun ist. Was sind denn das für Alternativen?!“ Das sagt Noam Chomsky, 92, der berühmteste Intellektuelle der USA, vielleicht überhaupt, im aspekte-Interview. Seinen ersten politischen Artikel verfasste er nach eigener Auskunft kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, seinen akademischen Durchbruch schaffte er später mit bahnbrechenden Forschungen im Bereich der Linguistik, von Sprache, Bewusstsein, Intellekt. Er erlebte mit, wie die Amerikaner am 6. August 1945 eine Atombombe über Hiroshima abwarfen. Die nukleare Gefahr: Die Menschen hatten es geschafft – sie konnten sich von nun an selbst auslöschen. Das ließ ihn nicht mehr los. Die fatalen Irrwege der Menschen, globale Ungerechtigkeit und Klimawandel als Folge kapitalistischen Handelns, die drohende Auslöschung aller Lebewesen - sehenden Auges rennen wir ins Verderben, so Chomsky in seinem neuen Buch „Rebellion oder Untergang“. Dabei brauche es „nicht mehr“ als unsere Entschlossenheit. Denn: Was zu tun ist, ob nun gegen die Erwärmung der Erde und das Artensterben oder aber die atomare Bedrohung, welche Schritte schnellst angegangen werden müssen, das sei doch längst erforscht. Wegschauen ist keine Option. Fünf vor Zwölf ist längst vorbei. Jeder Einzelne muss aufbegehren, Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion machen es uns vor. „Rebellion heißt ja nicht, dass wir nun mit Äxten durch die Straßen rennen sollen“, so Chomsky.