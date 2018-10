aspekte am 5. Oktober 2018

Pieter Bruegel d. Ä.: Der Turmbau zu Babel, Nach 1563?, Eichenholz, 59,9 × 74,6 cm, Rotterdam Quelle: Museum Boijmans Van Beuningen

Der Turmbau zu Babel - diese biblische Geschichte - hat immer noch Aktualität. Wie niemals zuvor versucht der Mensch, gottgleich scheinbar unmögliche Dinge zu tun. Und auch die nach biblischer Übermittlung von Gott gesandte Sparchverwirrung scheint ihrem Höhepunkt nah. Zwischen Twitter und Facebook, zwischen Maschinensprache und Herrschaftssprache steckt unsere Zeit in einer gewaltigen Krise. Pieter Bruegel der Ältere hat 1563 den "Turmbau zu Babel" gemalt. Es gehört heute zu wichtigsten Bildern der Kunstgeschichte und gibt immer noch Rätsel auf. Seit dem 17. Jahrhundert ist es in österreichischem Besitz und hängt bis heute im Kunsthistorischen Museum in Wien. Jetzt veranstaltet das Kunsthistorisch eine "Once in a Lifetime"-Ausstellung mit 30 der insgesamt 40 Gemälde des Meisters der niederländischen Malerei. Mitten in den Wirren der Gegenreformation und unter dem harten Regiment der katholischen Spanier in den protestantischen Niederlanden malte Bruegel ähnlich wie Bosch Rätselbilder, die nicht so harmlos sind wie sie auf den ersten Blick aussehen. Nicht so elegant wie seine italienischen Zeitgenossen, aber ungemein raffiniert in der Ausgestaltung menschlicher Abgründe und Brutalitäten - aber auch im lebensbejahenden Trubel bäuerlichen Lebens. Reproduktionen seiner Bilder schmücken seit Jahrzehnten bürgerliche Wohnzimmer und jedes Kind hat wohl schon mal eine Bruegel‘sche Winterlandschaft als Puzzle geschenkt bekommen. Der Ausstellung ging eine mehrjährige Forschungsarbeit in Kooperation mit der Getty-Foundation voraus. Ein Bild wurde Bruegel neu zugeschrieben. Wien glänzt mit dem Altmeisters.