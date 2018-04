aspekte vom 6. April 2018

Quelle: berlin Verlag

"Unwiderstehlich - Der Aufstieg suchterzeugender Technologien und das Geschäft mit unserer Abhängigkeit" - so heißt das Buch des amerikanischen Sozialpsychologen Adam Alter. Er beschreibt darin aus der Sicht der Forschung, was passiert, wenn wir am Handy, vor dem Internet oder Computerspielen hängen: Ein Knopf, der eine Belohnung verspricht. Die bloße Aussicht darauf, löst Glücksgefühle aus. Ein einfaches Prinzip. "Wir wissen seit etwa hundert Jahren, wie Menschen auf Belohnungen reagieren. Je nachdem, wann und wie oft sie welche bekommen, und wie groß die sind, und das kann man (auch) in Programme, Apps und andere Plattformen einbauen", so Alter. Dass viele Technologien es heute planmäßig darauf anlegen uns süchtig zu machen, um möglichst viel an uns zu verdienen - darüber hat Alter ein packendes und unterhaltsames Buch geschrieben. Er zeigt: Videospiele, Soziale Medien, Onlineshops, Fitness-Apps und TV-Serien können mit ihrem ausgeklügelten Belohnungssystem aus Scores, Likes, Rankings oder Cliffhangern im Gehirn das Gleiche auslösen wie Alkohol oder Drogen - einen Dopaminrausch.