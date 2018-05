aspekte vom 6. Oktober 2017

"Das grüne Gold" - Kinostart: 5. Oktober Quelle: Neue Visionen

Als der schwedisch-deutsche Dokumentarfilmer Joakim Demmer vor sechs Jahren in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba landete, machte er eine seltsame Entdeckung: Aus dem Land wurden Lebensmittel exportiert, zugleich wurden Hilfsgüter ins Land eingeführt. Zusammen mit dem äthiopischen Umweltjournalisten Argaw Ashine ging er der Sache auf den Grund. Was er herausfand, ist absurd und unglaublich. Um an Devisen zu gelangen, hatte die äthiopische Regierung im großen Stil fruchtbares Land an Finanzinvestoren verkauft, die nach der Weltwirtschaftskrise 2007 neue Anlagemöglichkeiten suchten und darauf spekulierten, dass es angesichts der wachsenden Weltbevölkerung zu einer Lebensmittelknappheit kommen werde. Diese Methode nennt sich "Landgrabbing". Bei ihren Recherchen kamen Demmer und Ashine der Investorenfirma Saudi-Star auf die Schliche, der in einem Naturschutzgebiet gerodet hatte, um Reis für das reiche Saudi-Arabien anzubauen. Die Nachforschungen gestalteten sich immer gefährlicher; Ashine wurde verhaftet und musste in die USA fliehen. Doch Demmer ließ nicht locker. Er fand heraus, dass für die Landverkäufe hunderttausende Kleinbauern aus dem Volk der Anuak von ihrem Land vertrieben worden waren. Finanziert wurden die gewaltsamen Umsiedlungen durch ein Entwicklungsprojekt der Weltbank. Die Wut der enteigneten und vertriebenen Anuak entlud sich in politischen Ausschreitungen, die die Zahl der Fluchtbewegungen noch einmal steigerte. Doch alle Versuche, die Weltbank dafür zur Rechenschaft zu ziehen, blieben erfolglos. In seinem Film "Das grüne Gold", der am 5. Oktober in die deutschen Kinos kommt, dokumentiert Joakim Demmer seine eindrucksvolle Recherche.