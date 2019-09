aspekte am 6. September 2019

Eine der wichtigsten Malerinnen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts ist Maria Lassnig. Die gebürtige Österreicherin war in allen westlichen großen Kunstmetropolen beheimatet. Sie war Feministin - wollte so aber gar nicht genannt werden will - und gegenständliche Malerin, deren Objekte und Figuren mit der Abstraktion flirten. "Ich zeige jeweils nur die Körperteile, die ich während des Malens auch spüren kann", so erläuterte Lassnig ihre "Körperbewusstseinsbilder". Lassnigs Biographie ist die Geschichte einer unermüdlichen Selbstermächtigung in einer von Männern dominierten Kunstwelt. In jedem Jahrzehnt erfindet sie sich selbst neu – was man in der großen Retrospektive anlässlich ihres 100. Geburtstages gut nachvollziehen kann. Die bislang größte jemals ausgerichtete Ausstellung zu ihrem Werk ist ab dem 8. September in der Wiener Albertina zu sehen. Neben einigen wenig oder noch nie gezeigten Bildern finden sich in "Ways of Being" auch Skulpturen und Kurzfilme der Künstlerin.