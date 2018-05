aspekte vom 7. Juli 2017

Wie sollte es aussehen, das Land, in dem wir gerne leben würden? Und wie gespalten ist unsere Gesellschaft heute? Können wir uns überhaupt noch auf eine gemeinsame Vision einer besseren Welt einigen? Und wie sähe die aus? Jutta Allmendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), hat dies in einer groß angelegten "Vermächtnisstudie" erforscht. Und zwar mit einer ungewöhnlichen Methode: Sie hat die Probanden nicht nur Fragen beantworten lassen, sondern sie mussten auch schnuppern, Dinge ertasten und Klänge hören. Die Idee dahinter: Nicht nur intellektuelle Leistungen fließen in das ein, was wir künftigen Generationen weitergeben wollen, sondern eben auch unsere Gefühle. Und um diese wachzurufen, zum Beispiel die Erinnerungen aus unserer Kindheit, hilft es manchmal, an Heu zu schnuppern. Die Ergebnisse der Studie – finanziert von der Wochenzeitung 'Die Zeit', WZB und infas – sind nun in dem Buch "Das Land, in dem wir leben wollen" bei Pantheon erschienen. Darin zeigt sich: Das Land unserer Träume unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem Land, in dem wir bereits leben. Oder fehlt uns womöglich einfach die Phantasie für große Visionen?