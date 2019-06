aspekte am 7. Juni 2019

Mit "Africa Speaks" geht am 7. Juni ein erstaunliches Album an den Start, hinter dem kein Geringerer als die Gitarrenlegende Carlos Santana steckt. Noch einmal packt der 71Jährige alle Energie in ein ungewöhnliches Cross-Over, das schon bei seiner Vorpremiere in Mexiko-City bejubelt wurde. Zehn Tage lang schloss sich Santana in Malibu in Rick Rubins Studio ein und nahm 49 Tracks auf. An seiner Seite große afrikanische Stimmen wie die der aus Äquatorialguinea stammenden Sängerin Concha Buika, die man vor allem aus den Filmen Pedro Almodóvar kennt oder die der Britin Laura Mvula, die Nile Rogers als Genie feiert. Es ist vor allem "hot", was die Musiker gemeinsam mit ihm geschaffen haben, so fasst es Carlos Santana in seinem exklusiven Deutschland-Interview mit aspekte zusammen. "Elektrisiert" sei das Album durch seine Ehefrau, die Drummerin Cindy Blackman Santana. Und über allem weht ein Hauch von Woodstock, an dessen 50. Jubiläum Santana auf dem neuen Album erinnert – in einer großen Hommage an Afrika, das musikalische "Motherland".