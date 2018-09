aspekte am 7. September 2018

Gleich für seinen ersten Spielfilm, das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen", gewann Regisseur und Drehbuchautor Florian Henckel von Donnersmarck mit erst 33 Jahren einen Oscar. Nach seinem eher glücklosen Hollywood-Debüt "The Tourist" (2010) wird nun sein neuer Film gespannt erwartet: "Werk ohne Autor" - ein zweiter großer Wurf? Wieder in Deutschland gedreht, wieder mit den besten deutschen Schauspielern besetzt, ein Epos wieder über die Abgründe deutscher Geschichte. Im Zentrum steht die Entwicklungsgeschichte eines Künstlers über drei Jahrzehnte und drei Systeme: Nazizeit, DDR, Adenauer-BRD. Sehr viel erinnert hier an das Leben eines Anderen: des bedeutendsten deutschen Malers Gerhard Richter. Wie dessen Tante wird auch die von Kurt Barnert (Tom Schilling) während der Nazi-Diktatur als Euthanasie-Opfer zwangssterilisiert und umgebracht, auch Barnert verliebt sich in eine junge Frau (Paula Beer), deren Vater (Sebastian Koch) als SS-Arzt Zwangssterilisierungen durchführte. In der DDR malt Banert Auftragskunst im Stil des sozialistischen Realismus, er flieht in den Westen, begegnet den wichtigsten neuen Künstlern an der Kunstakademie Düsseldorf, malt in den 60ern in Richter-typischer Verwisch-Optik ein Gemälde wie Richters weltberühmte "Tante Marianne". Er malt seinen Schwiegervater ebenso wie den Strategen des Euthanasie-Programms – und schafft als Künstler den Durchbruch. Opfer und Täter in einer deutschen Familie: Was ist von Donnersmarcks über dreistündigem, fiktionalisiertem, hochdramatischem Werk zu halten, das für Deutschland wieder ins Oscar-Rennen geht? Am 4.9. hatte "Werk ohne Autor" seine Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, ab 3.10. ist er in den den deutschen Kinos zu sehen.