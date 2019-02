aspekte am 8. Februar 2019

Bis zuletzt war unklar, ob der Film von François Ozon "Grace à Dieu" am Freitag Weltpremiere in Berlin feiern kann. Der Film untergrabe die Unschuldsvermutung, so steht es im Eilantrag der Anwälte jenes Priesters, dessen Geschichte der Film erzählt. Es ist die wahre Geschichte des Priesters Bernard Preynat und seiner Opfer - fast 70 Kinder, die in den 70er Jahren von ihm teils schwer missbraucht wurden. Der Film erzählt, wie von der katholischen Kirche versucht wurde, die Taten zu vertuschen - und wie erst Jahrzehnte später, nämlich 2015, der Priester seines Amtes enthoben wurde. Fast alle Namen in Ozons Film sind die echten Namen, nur manche Opfer hat er anonymisiert. Und: Ozon erzählt die Geschichte, noch bevor der Prozess gegen Père Preynat begonnen hat. Das ist radikal und problematisch in einem Rechtsstaat. Der Schmerz der Opfer ist das einzige Urteil, das dieser Film zulässt. In seinem einzigen deutschen TV-Vorabinterview erklärt Ozon, warum er den Prozess nicht abwarten will - und warum er einen Film gemacht hat über den wahren Fall des Priester Preynat, den in Frankreich jeder kennt, und der in vielem zum Symbol geworden ist für die ungeheuerlichen Dimensionen des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche.