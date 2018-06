aspekte am 8. Juni 2018

Bill Clinton und James Patterson beim ZDF-Dreh Quelle: ZDF

"America is under attack!" Jaja, das kennen wir schon: Im Polit-Thriller-Genre ist Amerika jedes Jahr aufs Neue bedroht. Diesmal aber ist etwas anders. Die Autoren: Ein Altmeister der Literaturgattung 'Gänsehaut' und ein leibhaftiger Präsident. Was treibt Bill Clinton, zusammen mit James Patterson "The President is Missing" zu schreiben? Er sagt, es ist die Sorge, denn erst allmählich wird der Welt und Amerika klar, wie verwundbar wir sind, wenn wir von Cyber-Terroristen angegriffen werden. Und natürlich sind es nicht nur Terroristen, die hinter solchen Angriffen stecken. Die Hintermänner und Auftraggeber sitzen in Russland. Und warum greifen sie uns an? "Sie wollen uns auf Jahre hinaus von der Weltbühne verschwinden sehen. Wir sollen keine Rolle mehr spielen", sagt Bill Clinton. Der Thriller-Plot ist schnell erzählt: Ein Computer-Virus hat Amerikas Rechner infiziert, bald soll es alles lahmlegen. Chaos, Hysterie und Zusammenbruch staatlicher und ziviler Infrastruktur wären die Folge. Der Präsident verschwindet für Tage von der Bildfläche - "The President is missing". Nicht, weil er ein Hasenfuß wäre, sondern weil er die Nation retten muss, aber das wird erstmal nicht klar. Und: der Präsident im Roman hat frappierend ähnliche Züge wie sein präsidialer Schöpfer. Zufall? Das klärt aspekte im Gespräch mit Bill Clinton.