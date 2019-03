aspekte am 8. März 2019

Sie ist ein Weltstar, eine Legende der Oper, eine Frau mit fünf Karrieren. Als Mezzosopranistin setzte sie Maßstäbe, wurde ein Vorbild des Liedgesangs, dann Pädagogin und Intendantin und inszeniert seit 20 Jahren erfolgreich Musiktheater: Brigitte Fassbaender. Sie ist die erste Frau, die die großen Liederzyklen von Franz Schubert auf Schallplatte aufnahm und war insgesamt an über 250 CD- und Schallplattenaufnahmen beteiligt. Live trat sie an den großen Opernhäusern der Welt auf, an der Scala in Mailand zum Beispiel, der Metropolitan Opera in New York, der Wiener Staatsoper oder an der Opéra National de Paris. Bereits mit 56 Jahren hängte die 1939 in Berlin geborene Sängerin ihren Mezzo an den Nagel, kehrte der Oper dabei allerdings keineswegs den Rücken. Danach arbeitete sie als Regisseurin, Pädagogin, Festival-Leiterin und Intendantin weiter. Jetzt inszeniert sie in Kiel an der Oper "Die Frau ohne Schatten". Natürlich Strauss.