aspekte am 8. Mai 2020

Videospiel: "Through the Darkest of Times"

Quelle: paintbucket games

Das Computer-Strategiespiel "Through the Darkest of Times" versetzt Spielerinnen und Spieler in das Jahr 1933. Es gilt, den Widerstand gegen Hitler zu organisieren. Im Gegensatz zu Kriegs-Baller-Spielen muss man in diesem Game im Graphic Novel-Stil taktisch klug vorgehen, Aktionen planen, Mitstreiter gewinnen, Zivilcourage zeigen. So erlebt man zum Beispiel folgende Situation: SA-Mitglieder bedrohen einen Juden auf offener Straße. Was tun? Eingreifen oder wegrennen? Das Spiel, das von einem kleinem Berliner Team entwickelt wurde, versetzt die Spieler in die NS-Zeit und verlangt Entscheidungen ab. "Wie hätte ich gehandelt?"- eine vielgestellte Frage, die man hier durchspielen kann. Spieleentwickler Jörg Friedrich sieht in dem Game einen "Beitrag zur Erinnerungskultur". Schulen und Bildungsstätten wollen das Spiel zur historischen Wissensvermittlung nutzen. Für Wirbel sorgte vor der Veröffentlichung, dass in "Through the Darkest of Times" Hakenkreuze zu sehen sind. Es ist damit das erste deutsche Spiel, das trotz Hakenkreuzen in Deutschland zugelassen wurde. Bisher waren verfassungsfeindliche Symbole in Computerspielen verboten. Ist das gewagt oder konsequent? Wie bedeutsam ist das Spiel als Mittel der Erinnerung und Aufklärung? "Through the Darkest of Times" wurde gerade mit dem Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "Best Serious Game" ausgezeichnet.