aspekte vom 9. März 2018

Eine weitere Große Koalition macht sich nach langem Hin- und Her auf den Weg – ist nun endlich wieder eine handlungsfähige Regierung in Sicht, alles friedlich im Lot im Politikbetrieb? Von wegen. Seit Jahren macht sich in der Bevölkerung zunehmend Unmut breit "Die da oben wissen ja gar nicht, wie es uns geht" heißt es immer wieder über Politiker, als ob diese einer herrschenden Klasse angehörten. Oder auch so: Politiker fragen sich zunehmend hilflos: 'warum besuchen eigentlich so wenige Menschen unsere Angebote zum "Bürgerdialog", warum ist die Stimmung so schlecht?' Die Dokumentarfilmerin Marie Wilke hat in ihrer Untersuchung über das Verhältnis zwischen Bürgern, Politikern und Medien erstaunliche Szenen eingefangen. In ihrem Film "Aggregat" zeigt sich: Alle reden von Bürgerdialog und Demokratie, und doch kommt in der Hinsicht scheinbar nichts zustande. Was läuft schief zwischen dem Souverän', dem Volk, und seinen gewählten Vertretern? Wo muss sich unser demokratisches System den Forderungen nach mehr Teilhabe anpassen? aspekte spricht mit Marie Wilke über ihr Dokumentarfilmprojekt - und fragt nach Erklärungen für die darin gezeigte Schieflage beim Elitenforscher Raj Kollmorgen.