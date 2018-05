Aufklärung oder Cyberterror

"Es ist gut, wenn die etwas müde gewordenen klassischen Journalisten begreifen, dass es da eine Chance gibt, leichter an Material zu kommen", so Carolin Emcke. "Es ist gut, wenn wir wieder in die Hufe kommen und unserem eigentlichen Job, nämlich den Mächtigen kritisch auf die Füße oder die Hände oder auf die Arbeit zu schauen, mal wieder nachkommen. Also in dem Sinne ist der Tritt, den Wikileaks manchen Journalisten zurzeit versetzt, ganz gut." Denn so ein paar Fragen sind auch in diesem Land noch offen ...