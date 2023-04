Szene aus Kurt Weills Uraufführung von "Tom Sawyer" an der Komischen Oper

Quelle: Foto: Barbara Braun

In Kunst und Literatur nehmen Außenseiter oft eine zentrale Rolle ein. Zum Beispiel in Georg Büchners "Woyzeck", der vor einigen Tagen Premiere am Theater Bochum hatte und auch in der Kinderoper "Tom Sawyer" von Kurt Weill. Sie wurde gerade an der Komischen Oper Berlin uraufgeführt. Weill plante das Stück kurz vor seinem Tod, komponierte fünf Songs. 1950 starb er. "Tom Sawyer” kam nie auf die Bühne. Bis jetzt. Die beiden Ausreißer und Abenteurer Tom Sawyer und Huckleberry Finn leben nach ihren eigenen Regeln am Fluss – verweigern sich dem Mainstream. Solche Menschen wurden häufig zu Vordenkern, wie die Geschichte zeigt.