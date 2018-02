Bauernland in Junkerhand

Diese Landschaft zu erhalten steht dieser Tage ganz oben auf der Marwitzschen Prioritätsliste. Denn an der Oder wächst die Angst, dass die Deiche und Dämme zerstört werden, die das Bruch vor Hochwasser schützen. An vielen Deichen nagen heute Biber. Was aber hat Vorrang: Artenschutz oder Hochwasserschutz? "In unserer Region richtet der Biber Schäden in Millionenhöhe an", so Marwitz, "und kein Mensch begreift, warum es nicht möglich sein soll, den Biber aus diesen Räumen herauszuhalten, ja, auch den Abschuss zu genehmigen."