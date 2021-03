Lockdown und Depressionen

Benjamin Maack berichtet in seinem neuen Buch aus eigener Erfahrung vom Innenleben eines an Depressionen erkrankten Menschen. Ein Skype-Interview über Maacks Situation und darüber, was der Corona-Lockdown für ihn bedeutet.

8 min 8 min 03.04.2020 03.04.2020 Video verfügbar bis 03.04.2021 Video herunterladen