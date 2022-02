Die Berlinale sucht nach Liebe

Daryl McCormack und Emma Thompson in "Good Luck to you, Leo Grande"

So viel Liebe und Sex war selten geballt auf der Berlinale. In Zeiten, wo Umarmung und Händeschütteln tunlichst vermieden wird, ist die Nähe auf der Kinoleinwand dieses Jahr umso mehr ein Thema – quer durch alle Sektionen. Emma Thompson erobert die Filmfestspiele im Sturm - mit ihrer Geschichte einer pensionierten Lehrerin, die einen Sexarbeiter bucht ("Good luck to you, Leo Grande"). Und auch der Kanadier Denis Côté stellt mit drei hypersexuellen jungen Frauen das weibliche Verlangen in den Mittelpunkt ("That kind of summer"). Wobei die Liebe selber als Berlinale-Thema natürlich selten dem üblichen Liebesfilm-Schema entspricht: Da hoffen zwei Menschen in karger Landschaft, dass eine Jugendliebe neu entflammt ("A love song“", die Jugend selber seziert in endlosen Gesprächen, wo die Anfangseuphorie geblieben ist ("Kind Hearts") oder die Liebe kommt unerwartet mit dem Taschendieb daher ("AEIOU"). Hat sich das Erzählen über Intimität durch die Pandemie verändert? Gibt es ein größeres Bedürfnis, sie in all ihren Facetten zu ergründen? aspekte über Sexualität und Liebe in Zeiten von Corona – im Kino.