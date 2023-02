Happy Birthday Bert!

Julian Warner, Festivalleiter Brechtfestival 2023

Am Theater am Schiffbauerdamm, heute das Berliner Ensemble, wurde Bertolt Brecht durch die Dreigroschenoper über Nacht berühmt. Jo Schück besucht hier die Schauspielerin Constanze Becker in ihrem zweiten Wohnzimmer. In Brechts Geburtsstadt Augsburg wird das 125. Jubiläum besonders gefeiert. Festivalleiter Julian Warner, aka Musiker Fehler Kuti, verpasst Bertolt Brecht eine radikale Frischzellenkur: Wrestler:innen tragen die Augsburger Konflikte im Ring aus. Außerdem befragt Jo Schück die "Brechtmaschine", eine künstliche Intelligenz, die als Brecht auf dem Festival antwortet. Dann geht es weiter zum Theater Bonn, an dem Theaterregisseur Volker Lösch Unruhe stiften und polarisieren will – à la Brecht. In seiner aktuellen Inszenierung "Recht auf Jugend" kämpfen Aktivisti der Letzten Generation gegen den Klimanotstand. Ein Kampf für eine bessere Welt. Letzer Stop: Jo Schück trifft die Elektro-/Hip-Hop-Combo Deichkind in der Hamburger Kunsthalle: Wie stehen die Kapitalismuskritiker zu Brecht?