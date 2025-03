Beim weltweit besten Sängernachwuchs - dem Gesangswettbewerb "Neue Stimmen" in Gütersloh - liegen Erfolg und Misserfolg eng beieinander. Was macht es mit denen, die es nicht schaffen? Platzen Lebensträume? Und wie schaffen sie es, sich neu zu motivieren um weiterzumachen. Denn Ablehnung gehört zum Geschäft. Gerade in Zeiten, wo alle Kulturinstitutionen aufgrund von Sparmaßnahmen in Frage gestellt werden, wird es immer schwieriger, einen Job am Theater oder Opernhaus zu finden.