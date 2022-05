Autorin trifft Callboy. Mirna Funk und BDSM-Escort Dominus sprechen über das Patriarchat, Lust und Dominanz.

Aufklärungsarbeit tut Not – an vielen Stellen und besonders in Schulen und Familien. Die Sexualtherapeutin Agi Malach ist Bloggerin und Podcasterin und hat mit ihrem Podcast "Frag mal Agi" eine Plattform geschaffen, wo Jugendliche unkompliziert ihre sexuellen Fragen und Bedürfnisse an die Frau bringen können. Wie wichtig diese Grundlagen sind, damit der Sex überhaupt gut werden kann, und was Abgrenzung und Scham dabei für eine Rolle spielen, das erzählt sie im Gespräch.



Über sexuelle Bedürfnisse singt auch die junge, sehr erfolgreiche schwedische Musikerin Tove Styrke. Reden über Sex sollte so easy sein wie das Singen darüber - Scham bei der natürlichsten Sache der Welt dagegen ist ihrer Meinung nach unangemessen. In ihrem Song "Show Me Love" geht es um das, was Sex besser macht.