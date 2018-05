Emilia Smechowski: Wir Strebermigranten; Hanser Berlin; 224 S., 22,– €

6 (-) Emilia Smechowski ist in Polen geboren. Als Kind wanderte sie mit ihren Eltern nach Deutschland aus, wo sie sich der deutschen Kultur völlig anpassen musste. In ihrem persönlichen Buch reflektiert sie über die Gründe ihrer Assimilation, den Druck im Elternhaus und die Suche nach einer deutsch-polnischen Identität. Am Ende zeigt die Autorin, warum so viele Polen in Deutschland unsichtbar bleiben. 52 Punkte