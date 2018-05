C. E. Judith Belinfante/Evelyn Benesch (Hrsg.): Charlotte Salomon: Leben? oder Theater?; Taschen; 600 S., 30,– €

6 (-) Leben? oder Theater? ist eine Art Autobiografie der fast vergessenen Künstlerin Charlotte Salomon, die im Alter von 26 Jahren in A uschwitz ermordet wurde. In dem Bildband porträtiert die Jüdin ihre Berliner Kindheit und Jugend, das Kunststudium im Schatten des »Dritten Reichs«, ihre Beziehungen zu Männern, das Exil in Frankreich und vor allem ihre Familiengeschichte, die von Suiziden überschattet war. Bei aller Tragik ist es ein Buch voller Ironie, Intensität und Lebensbejahung. 35 Punkte