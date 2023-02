Elisabeth Wellershaus, Wo die Fremde beginnt. Über Identität in der fragilen Gegenwart, CH Beck, 158 Seiten, 22,– €

9. (-) Ihr Leben lang wurde sie als fremd wahrgenommen: Elisabeth Wellershaus wuchs als Schwarze in einem bürgerlichen Hamburger Stadtteil auf, lebte in Málaga, London, Berlin. Ob auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder Familie, die Journalistin analysiert das Fremdsein in all seinen Schattierungen – und zeigt, wie es das Leben zu bereichern vermag. 25 Punkte