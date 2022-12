Adrian Daub, Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, edition Suhrkamp, 371 Seiten, 20,– €

Quelle: Suhrkamp

10. (-) Weiße Männer über 40 dürfen nichts mehr sagen, ohne ihren Job zu riskieren – so in etwa lautet die Erzählung der Cancel Culture. Was aber ist dran? Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub hat Diskussionen in Internetforen ausgewertet und zeigt: Aufgebauschte Einzelfälle führten zu einer verzerrten Wahrnehmung. Seine Strategie-Empfehlung in der emotionalisierten Debatte: „Kritisches Ignorieren". 21 Punkte