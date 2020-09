Aldin El-Mafaalani: Mythos Bildung. Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft; 320 S., 20,– €

Quelle: KiWi

8 (-) Der Soziologe Aladin El-Mafaalani analysiert die Probleme des deutschen Bildungssystems. Dabei geht ihm um keine Revolution. Stattdessen macht er darauf aufmerksam, dass der Schrei nach Bildung nur dann fruchten kann, wenn die Gesellschaft ihre zentralen Probleme löst: soziale Ungleichheit, Populismus und fehlende Digitalisierung. Jede Bildungspolitik ist nur so gut, so die These, wie das System, in der sie stattfindet. 25 Punkte