Michael Kraske: Der Riss, Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört; 352 S., 19,99 €

Quelle: Ullstein

10 (-) Der Journalist Michael Kraske ist kurz nach der Wende aus dem Sauerland nach Leipzig gezogen. Seit Jahren beobachtet er schon, wie in Sachsen rechte Strukturen in der Bevölkerung und in den Behörden Fuß fassen und demokratische Kräfte massiv angreifen und einschüchtern. In dem Buch „Der Riss“ berichtet er über seine erschreckenden Erfahrungen und fordert schließlich einen "New Deal Ost". 24 Punkte