Wilhelm Heitmeyer: Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung 1; 394 S., 18,– €

Quelle: Suhrkamp

2 (-) Der Rechtsruck bedroht die westlichen Demokratien. Wilhelm Heitmeyer hat diese Tendenzen frühzeitig thematisiert. 2001 warnte er, die Globalisierung gehe mit einem sozialen Kontrollverlust einher, der zum Aufstieg des autoritären Kapitalismus und zu Rechtspopulismus führe. In seinem neuen Buch knüpft er an diese Analysen an und macht sie für eine Diagnose der aktuellen Situation fruchtbar. 54 Punkte