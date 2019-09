Steffen Mau: Lütten Klein. 284 S., 22,– €

Quelle: Suhrkamp

1 (-) Der Soziologe Steffen Mau wächst in den Siebzigerjahren in der Rostocker Plattenbausiedlung Lütten Klein auf. Nach 1989 studiert Mau und macht Karriere an der Humboldt- Universität. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück, spricht mit Weggezogenen und Dagebliebenen und findet den Frust, der die Region zum Populismus führt. Eine kenntnisreiche Studie über den Riss, der sich durch Ostdeutschland zieht. 90 Punkte