Jakob Hein: Hypochonder leben länger, 240 S., 20,– €

Quelle: Galiani Berlin

6 (-) Der Berliner Kinder- und Jugendpsychiater erzählt aus seiner Praxis. Patentrezepte gibt er keine, sondern ermutigt, Fragen an sich und andere zu stellen. Jakob Hein weiß, wie kompliziert es für viele Menschen ist, aus Sackgassen herauszufinden, egal ob im Beruf, in der Beziehung, in der Schule oder allgemein. Ein Ratgeber, der nicht nur lebensnah ist, sondern auch klug. 36 Punkte