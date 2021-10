Lange war es nicht klar, doch die Buchmesse in Frankfurt am Main findet statt. Allerdings nicht so wie immer, sondern als hybride Veranstaltung: Viel weniger Aussteller*innen aus weniger Ländern, weniger Autor*innen, weniger Pressekonferenzen, weniger Publikum, dafür mehr Hygiene-Vorschriften.