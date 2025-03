Autorin Greta Olivo

Wie so oft gibt es für solche Entwicklungen Wurzeln, die Antonio Scurati seit 2020 ins Visier nimmt. Damals erschien der erste Band seiner Mussolini-Biografie – am 19. Oktober 2024 erscheint der vierte Band unter dem Titel "Das Buch des Krieges". Brillant verwebt Scurati Quellen, Fiktion und historische Fakten zu einem Epos, das erkennen lässt, welchen langen Arm der Faschismus Mussolinis in die Gegenwart hinein hat. Katty Salié spricht in Frankfurt mit dem Autor über die Biografie, die so viel mehr als das literarische Abbild des Lebens Mussolinis.