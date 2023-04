Leipziger Buchmesse 2023

Gerade beim in Pandemiezeiten fast unbemerkt gewachsenen Genre des New Adult Reading spielt die Sensibilität für Randgruppen, Verletzungen usw. eine enorme Rolle, weshalb viele Bücher als Motto nun eine Triggerwarnung oder Listen mit sensiblen Inhalten voranstellen. Wohl kaum ein Genre ist in den letzten Jahren so gewachsen wie die schönen pastellfarbenen Bücher, die doch so viel von der Gefühlslage einer ganzen Generation spiegelt.