Carlos Santana mit neuem Album

Mit "Africa Speaks" geht am 7. Juni ein erstaunliches Album an den Start, hinter dem kein Geringerer als die Gitarrenlegende Carlos Santana steckt. Über allem weht ein Hauch von Woodstock, an dessen 50. Jubiläum Santana erinnert – in einer großen Hommage …