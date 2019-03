Kultur | aspekte - Chinesischer Künstler Cai Guo-Qiang

Er ist ein Meister des Feuerwerks: Cai Guo-Qiang. Er gehört zu den international bekanntesten Vertretern der zeitgenössischen chinesischen Kunst, wie der Gewinn des Goldenen Löwen in Venedig und Ausstellungen in New York und Bilbao zeigen. Wo er …