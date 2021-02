Corine Pelluchons Manifest für Tiere

"Unser Verhältnis zu den Tieren", so Corine Pelluchon, "ist ein Spiegel, der uns zeigt, wozu wir in den letzten Jahrhunderten geworden sind": Menschen sind eine arrogante und grausame Spezies, "die ihre Seele zu verlieren droht". In ihrem "Manifest für die Tiere" zeigt sie auch Alternativen auf, um diese verheerende Funktionsstörung zu reparieren.