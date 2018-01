Das Balkan-Woodstock

Instrumente wie auch Bläser sind hart am Limit, das ist Programm. Die Ursprünge des Festivals gehen zurück in die Zeit des Fürsten Milos Obrenovic, der dort im Jahr 1831 das erste Militär-Orchester gegründet hat. Seit damals ist der Bläser-Sound unausweichlich - nicht nur dort, sondern in ganz Serbien, dem Balkan und zunehmend weit darüber hinaus. Balkan- und Bukovina-Sound ist seit einiger Zeit international auf den Dancefloors en vogue.