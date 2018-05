"Das darf nicht wahr sein!"

Ihr Blick ist so nah an den Menschen, dass das Absurde plötzlich vorstellbar wird: Ein Soldat trägt eine "GI"-Puppe mit sich - als Talisman. Soldaten bauen einen irakischen Stadtteil mit Ziegelsteinen nach - um ihre Patrouille zu planen. Für ihre Fotos aus dem Irak erhält Anja Niedringhaus 2005 sogar den Pulitzer Preis. Sie hasst übrigens die Frage, wie das so sei als Frau in der Männerwelt des Krieges - sie könne sich keinen anderen Beruf vorstellen, auch wenn das für viele zuhause unverständlich scheint: "Was ich manchmal frustrierend finde ist: 'Ach Anja, warst du schon wieder da unten in Afghanistan, hat das denn immer noch kein Ende genommen?' Diese Ignoranz macht mich schon wütend. Schaltet man die Nachrichten ein, ist der Krieg da - der Krieg ist Bestand unseres Lebens."